Minikert a teraszon – elmondjuk hogyan!

A természethez való vonzódásunk egyik legnyilvánvalóbb jele, hogy mindannyian vágyunk egy szelet zöld édenre, még akkor is, ha kerttel nem, csupán terasszal rendelkezünk. Éppen ezért érdemes már a lakás. tervezési folyamatában számolni a terasz optimális kihasználásával, annak megfelelő burkolásával, hiszen a zöld pázsit vizuális élményként sem elhanyagolható, ráadásul emeli az ingatlan értékét is.

Egyre népszerűbb hazánkban is a teraszok minikertté varázsolása, azonban a valódi fűmaggal való bevetése, majd a fű gondozása több szempontból sem kis feladat. Először is a megfelelő szigetelés, majd a termőföld és a magvetés, a locsolás és a fű vágása is igen nehéz, ha egy néhány négyzetméteres teraszról van szó. Arról nem is beszélve, hogy pusztán a füvesítés is meglehetősen időigényes, néha pedig egyszerűen lehetetlen. Gondoljunk csak bele: sok esetben egyszerűen nincs idő kivárni, míg a természet elvégzi a dolgát, az-az hogy az adott területre vetett fűmag kikeljen, azt pedig főleg nem, hogy a megfelelő sűrűséggel, pázsitot alkotva növekedjen. És akkor még nem is említetünk olyan alapvető kérdéseket, mint hogy éri-e elegendő természetes napfény a teraszt, ha igen, akkor elég-e a fű számára, esetleg nem égeti-e ki azt, illetve, hogy éri –e természetes csapadék vagy sem.