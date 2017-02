Ha erre a 2 dologra figyel, hosszú évekig nem kell a teraszhoz nyúlnia

Belegondolt már, hogy erkélye, terasza mennyi mindent kénytelen elviselni egész évben? Nyáron a közvetlen napsugárzás után akár egy hirtelen jégesőt, az állandó forróságot, télen a fagyokat, de emellett az esőt, jeget, havat is. Nem is csoda, hogy szaktanácsadóinkat rengetegen keresik fel azzal a problémával, hogy 2-3 év után tönkrement a teraszburkolatuk, de volt már arra is példa, hogy a burkolat az első telet sem élte túl. Az erkélyek és a teraszok szerkezetének legnagyobb ellensége a nedvesség, amely a burkolat alá szivárogva télen megfagy, a jéggé fagyott víz miatt a burkolat feltöredezik, a lapok pedig elválnak az aljzattól. A repedések mentén egyre több nedvesség kerül a szerkezetbe, ahol egyre többször fagy meg, majd olvad fel ismét, egyre nagyobb üregeket hagyva maga után. Logikus tehát, hogy „csak” azt kell megakadályozni, hogy a nedvesség beszivárogjon a burkolat alá, és így hosszú ideig leljük örömünket a teraszban, ebben pedig két alkotóelem segít minket.

A ragasztó

Szakembereink sokszor találkoznak olyan tulajdonosokkal, akik ugyan jól tudták, hogy két dolgot kell keresni a ragasztó tulajdonságai között:

fagyálló

flexibilis

de egy harmadik, nagyon fontos szempontot sajnos figyelmen kívül hagytak, ez pedig nem más, mint:

alakíthatóság és tapadóképesség

Egy ragasztó alakíthatóságát és tapadóképességét a hozzáadott értékes műgyanta mennyisége határozza meg. A tartós eredmény érdekében, a későbbi problémák, károk és a még nagyobb kiadások elkerülése miatt érdemes a fokozott terhelhetőségű, alakítható vagy jól alakítható S1 és S2 osztályú ragasztókat választani. Ezek a ragasztók ugyanis képesek az aljzat bizonyos mértékű mozgásait ellensúlyozni. Ha ilyen ragasztót használunk, elkerüljük, hogy a megszilárdult ragasztóágy túl merev legyen, és hogy a hőmérsékletingadozásból származó mozgáskülönbségek miatt repedések keletkezzenek a burkolaton. Ilyen ragasztót érdemes választani úszómedencék, fürdőszobák, zuhanyzók, fűtött padlók, gipszkartonok vagy faaljzatok burkolásakor is.

A kenhető vízszigetelés

Ezt a részt is gyakran kihagyják felújításkor, kivitelezéskor. A kenhető vagy alternatív szigetelés mindig közvetlenül a kerámiaburkolatok alatt helyezkedik el, ezért a teljes épületszerkezetet védik. Az ilyen szigetelőrendszerek hosszú távon garantálják a víz elleni védelmet, ugyanis alapvető tulajdonságuk, hogy rugalmasak, vagyis repedésáthidaló képességgel rendelkeznek. A szigetelés alatti aljzatokban keletkező kisebb repedések így nem jelentkeznek a szigetelés felületén, vagyis védik a szerkezetet a víztől.

A MAPELASTIC olyan kenhető szigetelés, amely világszerte már többszázezer négyzetméternyi felületen bizonyított, de bármelyik kenhető szigetelés mellett is dönt, a kialakításnál nagyon fontos a szigetelőréteg folytonossága is, a sarkokban, a fal és a padló csatlakozásánál. Természetesen erre is van megoldás: a MAPEBAND termékcsalád tagjai.

Arra is fontos figyelni, hogy hagyjunk mozgási hézagokat a feszültségek csökkentésére az aljzatban és a burkolatban is, mert ezek biztosítják a szerkezeti elemek szabad mozgását. Csak három szabályt kell megjegyezni:

a mozgási hézagok szélessége beltéri padlókon legalább 5, teraszokon legalább 10 mm legyen

a beltéri padlókon legfeljebb 35, teraszokon 9 -16 négyzetméternyi területet fogjanak körbe

a mozgási hézagokat soha ne zárjuk le mereven, használjunk rugalmas hézagkitöltő anyagokat (akril, szilikon, poliuretán hézagkitöltő anyagok) vagy fém, műanyag záróprofilokat.

