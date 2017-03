Álom otthon lakberendezővel, de hogyan?

Lakberendezőt alkalmazni nem kiadás, hanem befektetés!” A tervezési díjért cserébe családunkra szabott, jól működő, esztétikus, stílusos otthont kapunk. Emellett szabadidőt is, hiszen megkíméljük magunkat a kivitelezőkkel való egyeztetéstől, a beszerzés fáradalmaitól. Ha szakemberre bízzuk magunkat, biztosak lehetünk abban, hogy, a tervezettnek megfelelő, kényelmes, életvitelünkhöz, szokásainkhoz alkalmazkodó stílusos otthonunk jó kezekben van. Mindehhez precíz tervezés szükséges attól a pillanattól, hogy felmerül bennünk az igény egy élhetőbb, szebb otthon megteremtésére. Tervet természetesen mindenki készíthet magának is, de ahogy orvosra bízzuk magunkat, ha betegek vagyunk, illetve szerelőt hívunk, ha rá van szükségünk, az életünket döntően meghatározó környezetünk kialakításához is célszerű tapasztalt szakembert felkérni, aki ismeri a trendeket, az új anyagokat, módszereket, tájékozott a beszerzőhelyeket illetően, és önállóan, vagy megbízójával közösen képes valóra váltani az elképzelt otthont anélkül, hogy felesleges kiadások terhelnék meg a családi kasszát.

Lakberendezőt mindenkinek magának érdemes választani! Az ajánlkozás alapú kapcsolat ritkán működik jól. Széles a kínálat, de a weboldalak és a szaklapok által bemutatott számtalan lakás áttanulmányozása segítséget nyújthatnak az “igazi” megtalálásában. Elkészült munkái a legjobb ajánlólevelek, de a személyes szimpátia megléte sem elhanyagolható.

Ha elhatároztuk, hogy lakberendezőre van szükségünk, először egyeztessünk a családtagjainkkal, ha a lakás családi otthon lesz. Mert a tervezés közös munka, több személyes találkozóval, őszinte beszélgetéssel életmódunkról, szokásainkról. Egy előzetesen eljuttatott általános tájékoztató áttanulmányozása után sor kerülhet a személyes találkozóra, melynek során nem csak a helyszínnel, és a feladattal, de egymással is megismerkedik a tervező és a megrendelő. Kölcsönös szimpátia esetén ezután elkészül a konkrét árajánlat az adott munkára. Elfogadása után vázlatok készülnek az átszervezett, legalább alaprajzi szinten berendezett térről, és ezt egyeztetve alakul ki a végleges változat. Az egyeztetések alkalmával kerülnek kiválasztásra az előzőleg már meghatározott stílushoz illő konkrét anyagok (hideg-, melegburkolat, tapéta, bútorlap, lakástextil stb.) színek, bútorok, egyéb berendezési és dekor tárgyak. A gépészeti és elektromos kiállások berendezéshez illesztett helyei is véglegesítésre kerülnek. Amennyiben van szakirányú tervezője a háznak, természetesen az egyeztetés közösen történik. A kész tervdokumentáció már ezekkel az adatokkal, készen kapható vagy asztalos által gyártatott termékekkel készül, egyúttal a beszerzőhelyeket, jó esetben a kivitelezőket is meghatározva.

A lakberendező szaktudásának és tapasztalatainak köszönhetően átlátja, és tervével megbízója számára láthatóvá teszi a leendő otthont.