A nyílászárók

Az építkezés, mint életünk egyik legnagyobb kalandja



Először is fontos tisztázni, hogy építkezés alatt nem csak egy új családi ház építése értendő. Egy meglévő otthon átfogó felújítása legalább ekkora kihívásnak számít– még akkor is, ez utóbbi általában nem is kerül annyiba, mint egy új otthon építése. A felújítás sokszor még nagyobb szaktudást igényel, mint egy új építés, mert egy ilyen esetben nem csak az „új” anyagokhoz, technológiákhoz kell érteni, hanem azokhoz a régiekhez is, melyeket meg szeretnénk újítani…



Gondolkodjunk rendszerben-a gépészet és a szerkezet egysége



A gépészet és a szerkezet egy jó ház esetében szorosan összefügg egymással – a gépészet és a szerkezet egymást támogatják a különféle feladatok megoldásában! Egy mai modern házon szinte minden mindennel összefügg, ezért mindig RENDSZERBEN kell gondolkodni, mindent az alkotóelemek szerves egységeként kell megalkotni!



Alapozás és falazás



A tereprendezés után minden házépítés az alapozással kezdődik, és a falazással folytatódik. Az építkezés elejéhez tartoznak azok az épületszerkezetek, melyek „egy életre szólnak”: utóbb alig, vagy csak jelentős áldozatok árán javíthatók!